Campania: Consiglio Regionale approva variazione bilancio 2018-2020 (2)

- Il Consiglio ha, inoltre, approvato con 20 voti favorevoli della maggioranza e 17 astenuti delle opposizioni,il Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 che dà attuazione all’art. 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n.37, recante “Principi e Strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale” con la quale si disciplina la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania nel rispetto dei principi fondamentali enunciati dal decreto legislativo n.118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42). Il Consiglio ha approvato, altresì, a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni,quattro disegni di legge per il riconoscimento di altrettanti debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. (Ren)