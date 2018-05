Campania: Cirillo (M5S), Consulta di garanzia e’ il nuovo poltronificio agli ordini di De Luca

- “Le buone pratiche non sono gradite in una Regione tarata su Consiliature costellate dagli insuccessi delle amministrazioni Bassolino, Caldoro e De Luca. La Consulta di garanzia Statutaria è un organo di fondamentale importanza per valutare la conformità di progetti di legge con lo Statuto regionale, i conflitti tra organi regionali, tra questi e gli enti locali e di determinare l’ammissibilità di referendum regionali e di iniziative popolari. Ma il modello che De Luca vorrebbe costituire per la Regione Campania nasce per essere tutt’altro. Da organo di garanzia, la Consulta è destinata a diventare l’ennesimo carrozzone per spartire privilegi, oltre che una nuova fonte di inutili sprechi”. E’ quanto denunciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. (segue) (Ren)