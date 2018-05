Campania: Cirillo (M5S), Consulta di garanzia e’ il nuovo poltronificio agli ordini di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In una regione come la Toscana, ad esempio, i componenti della Consulta sono pagati a parere, con una media di 10 pareri annui e un costo complessivo che non supera i 44mila euro. La proposta di legge passata in Commissione Affari istituzionali e a firma del duo D’Amelio-Piscitelli prevede, invece, per ciascun componente, una retribuzione pari al 60% dell’indennità di carica di un consigliere regionale, con un budget complessivo di 290mila euro l’anno per i cinque membri della Consulta. Inoltre, lo stesso testo prevede che i componenti della Consulta, che per definizione dovrebbero tutelare principalmente i diritti delle minoranze, in Campania è pensata per essere a uso e consumo della maggioranza, in quanto attivabile da 1/4 dei componenti del Consiglio regionale. Come Movimento 5 Stelle avevamo proposto di abbassare la quota a 1/8, così che anche i singoli gruppi di opposizione potessero avere voce in capitolo. Ci troveremo, invece, al cospetto di un altro manipolo di nominati della politica, pagati a peso d’oro per legittimare cattive condotte e scelte scellerate” ha concluso il consigliere M5S Luigi Cirillo. (Ren)