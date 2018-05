Migranti: arrestato a Telese Terme gambiano per tentato omicidio dopo violenta rissa nel centro accoglienza

- La Polizia di Stato ha arrestato un ventitreenne del Gambia, ospite presso un centro di accoglienza a Telese Terme, comune in provincia di Benevento, con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, al termine di una discussione, avrebbe colpito al collo un senegalese di 46 anni ospitato nella stessa struttura con una bottiglia in vetro ferendolo in modo grave. Giunti sul posto gli agenti del commissariato di Telese, insieme ai medici del 118, hanno soccorso l'extracomunitario ferito che è stato trasporto all'ospedale "Rummo" di Benevento, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il gambiano è stato invece rinchiuso nel carcere di Benevento. (Ren)