40 anni legge 194: Sud protagonista e Magnitudo Italia alla Marcia Nazionale per la Vita

- "Sud Protagonista e Magnitudo Italia partecipano insieme alla Marcia Nazionale per la Vita per rimarcare il valore della vita e per sollecitare politiche per la natalita' , per la famiglia tradizionale, per I giovani e per il Sud". E' quanto hanno affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, e il presidente di Magnitudo Italia, Nicola Colosimo, che, con il loro striscione "Dà valore alla vita", hanno aperto il corteo della Marcia Nazionale per la Vita, oggi a Roma. "Anche quest'anno partecipiamo a questo grande evento nazionale per rimarcare il valore della vita e la difesa della vita contro le droghe, l'aborto e l'eutanasia imposte dall'Europa della massoneria e per sostenere il valore della famiglia tradizionale e contro ogni forma di genitorialità contro natura", ha affermato Colosimo. "A quarant'anni dalla entrata in vigore della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, occorre rivedere questa normativa che ha provocato milioni di vittime e soprattutto sollecitare politiche per la natalità e per la famiglia tradizionale", ha sottolineato il responsabile romano di Sud Protagonista, Simone Carabella. "La nostra vera rivoluzione è la vita, la famiglia, la tradizione ed è per questo che siamo in marcia oggi a Roma con il nostro mondo giovanile per un'Italia che riparta dalla propria identità, dal valore della vita e della famiglia e dai giovani, che chiedono punti di riferimento e lavoro stabile e di qualità per dare vita alla famiglia e contrastare l'invecchiamento della popolazione e lo spopolamento del Sud", ha aggiunto il portavoce di Magnitudo Italia Francesco Capasso. "Agli annunci, alle false promesse, noi rispondiamo, come Sud Protagonista, marciando per la vita, per la famiglia, per il Sud che, anche nel contratto del possibile nuovo governo e' scomparso, e per il lavoro, che è ciò di cui il Sud e l'Italia hanno bisogno, contro ogni forma di assistenzialismo", ha concluso Ronghi. (Ren)