Campania: Marrazzo (Pd), subito audizione su La Doria di Accerra, convocata l'azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partiamo dal presupposto che non condividiamo il percorso che La Doria sta facendo rispetto alla chiusura del sito di Acerra. Immaginare di chiudere anche questo stabilimento significherebbe infierire ancora una volta su un territorio già gravemente compromosso sia dal punto di vista industriale che occupazionale", ha sottolineato Marrazzo, per il quale "è paradossale come ciò possa accadere nella cosiddetta Campania Felix dove sussistono le migliori condizioni agricole per produrre materie prime di alta qualità". (Ren)