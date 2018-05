Napoli: corri contro la violenza, lunedi’ la presentazione al Comune

- Lunedì 21 maggio alle ore 12.00 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sarà presentata alla stampa la maratona breve: “Corri contro la violenza. L'evento è organizzato dal Comune di Napoli e da ARTUR, l'associazione nata in seguito alla tragica esperienza vissuta dallo studente accoltellato in Via Foria. La maratona breve di 5 chilometri, dalla duplice connotazione sportiva e sociale, promossa insieme a Regione Campania, Università Parthenope e Coni, si terrà il prossimo 27 maggio con partenza prevista alle 9.30 da Piazza del Plebiscito. Un evento che vedrà la presenza delle scuole, dei centri di promozione sportiva, degli atleti (professionisti ed amatoriali) e dei cittadini di ogni età. Tutti i partecipanti riceveranno un Kit gara ed una medaglia commemorativa ed ai primi 3 classificati andrà una maglia del Napoli autografata da tutta la squadra. (segue) (Ren)