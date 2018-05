Napoli: governatore De Luca insulta sindaco de Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mattino.it pubblica in esclusiva l’audio in cui un governatore De Luca arrabbiato spiega ai partecipanti a un incontro alla VII Municipalità nella sede di Secondigliano che il sindaco di Napoli meriterebbe di essere “sequestrato e sputato in faccia”. “È martedì 15 maggio – come riportato dal Mattino.it- , il governatore della Campania Vincenzo De Luca incontra i cittadini della VII Municipalità nella sede di Secondigliano. Qualche lavoratore Rsu lo avvicina ricordando una richiesta d'incontro fatta nei mesi scorsi, De Luca abbozza e ascolta le loro ragioni: sono Lsu del Comune di Napoli e chiedono di essere stabilizzati. La materia è di competenza comunale”. E’ a questo puntoche il governatore sbotta e – come riportato dal sito del Mattino - “ spiega - a modo suo - che non è alla sua porta che devono bussare: ‘Il Comune di Napoli scarica tutto sulla Regione, che ca**o c'entra la Regione?’. Comincia lo show. Il governatore non cita mai de Magistris, ma il riferimento al sindaco di Napoli è chiarissimo: ‘Questo è un mentitore nato, piglia e scarica sulla Regione, ma come ca**o si può immaginare che la Regione debba occuparsi degli Lsu che lavorano al Comune di Napoli? Ma non è possibile. Voi li dovete stringere nella sala del Comune, li dovete sequestrare, gli dovete sputare in faccia’”. “E ancora – continua il resoconto dell’audio in esclusiva del Mattino.it - , sempre senza citare de Magistris: ‘Gliel'ho detto nell'ultima dichiarazione ieri, il fatto che non tiene soldi è diventato un titolo di merito, ma tu sei una chiavica!, ma queste sono cose da pazzi’”.(Ren)