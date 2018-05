Sanita': Lamberti (Federlab), dal commissario-governatore De Luca solita propaganda autoreferenziale

- "Nel corso della celebrazione dei fantomatici (ed autocelebrativi) stati generali della sanità, il commissario-governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, enuncia, al netto della solita propaganda autoreferenziale, un ossimoro: l'apertura ed il mantenimento della dissestata rete degli ospedali periferici, pletorici, inutili e pericolosi". Così, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, l'associazione ampiamente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatori privati accreditati con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale, di cui 700 solo in Campania. "Come se non bastasse – ha aggiunto Lamberti - il presidente annuncia anche il rilancio della medicina territoriale che dovrebbe disincentivare l'abuso dei ricoveri ospedalieri inappropriati da parte dell'utenza". "Confidiamo che qualche 'generale' tra quanti lo informano in materia di sanità, spieghi a De Luca che la medicina territoriale si compone di visite specialistiche, analisi di laboratori e di radiologia, esattamente quella tipologia di prestazioni santarie che il governatore ritiene di non dover erogare in misura di oltre 4,5 milioni all'anno".(Ren)