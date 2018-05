Lavoro: Fasano (FI), misure per fronteggiare il dramma degli esodati e delle famiglie

- “Forza Italia darà battaglia in Parlamento per fronteggiare il problema degli "esodati della mobilità”. Così il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, l'onorevole Enzo Fasano commenta i dati di un'inchiesta pubblicati stamane dal quotidiano "Il Mattino". «Purtroppo ci troviamo di fronte a una problematica nota. Ma i numeri relativi alla provincia di Salerno sono drammatici. Si tratta di 3mila persone che, dopo aver perso il posto di lavoro a causa della crisi, adesso si ritrovano anche senza ammortizzatori sociali. Un dramma che testimonia ancora una volta l'inadeguatezza delle politiche del lavoro messe in campo da Governo e Regione. Le azioni promosse per contrastare la crisi si sono, infatti, rivelate soltanto un pannicello caldo che non hanno assolutamente dato gli effetti sperati. Serve un cambio di direzione netto e deciso per garantire una speranza a migliaia di lavoratori che stanno pagando sulla propria pelle gli effetti di una crisi che ha messo in ginocchio decine e decine di aziende ma anche la mancanza di provvedimenti adeguati. Non appena s'insedierà il prossimo Governo sarò tempestivo nel chiedere misure per fronteggiare il dramma di queste famiglie. L'occupazione nel Mezzogiorno deve essere al primo posto nell'agenda di ogni partito. Forza Italia è pronta a dare forza e dignità ai nostri territori», conclude il deputato Enzo Fasano.(Ren)