Napoli: Palmieri, la cittadinanza sia parte attiva a difesa delle nostre scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Scuola del comune di Napoli, Annamaria Palmieri, rivolge un invito alla comunità cittadina perché condivida il moto di indignazione nei confronti dei reiterati furti di cui le scuole cadono vittime quotidianamente. "Ormai non c'è più differenza tra quartieri centrali o periferici, ad esempio il Vomero vede tutte le scuole depredate. Non c'è più differenza tra chi ha il sistema delle videosorveglianze e chi non le ha perché le immagini consegnate alla Polizia non riescono a fare da utile deterrente e in qualche caso, come alla scuola Vanvitelli, il sistema di allarme è stato esso stesso oggetto di vandalizzazione. Chiedo a tutta la cittadinanza di farsi parte attiva insieme alle Istituzioni per indignarsi di fronte alla peggiore delle violenze quella che ruba il futuro a tutti i bambini anche ai figli dei malviventi. Napoli è una città che si è contraddistinta per impegno civile negli ultimi anni: condividiamo da protagonisti questo moto di indignazione e l'impegno ad isolare chi depreda e distrugge la scuola, e a spezzare le maglie del mercato illegale sorto intorno alle scuole", così l'assessore Palmieri (Ren)