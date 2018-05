Comunali: oggi ‘Cimitile Punto… e a Capo’ presenta la lista e il programma

- Dopo l’ufficializzazione del simbolo, Cimitile Punto… e a Capo, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Nunzio Provvisiero, presenta al pubblico e alla stampa il proprio programma elettorale e i propri candidati. Imprenditori, professionisti, funzionari e dirigenti di aziende pubbliche e private. Un gruppo di alto livello per affrontare e risolvere le tante problematiche che il Paese oggi vive dopo una fase di stallo amministrativo seguita alle elezioni del 2015 e al successivo commissariamento. Un programma organizzato in quattro macro aree: Lavori pubblici, viabilità, urbanistica e ambiente. Cultura e turismo, scuola, politiche sociali. Giovani, associazioni, sport e tempo libero. Risorse economiche e finanziarie – bilancio. Un rilancio che non può prescindere dal profilo della futura squadra di “governo” della cosa pubblica. Per questo si è scelto di puntare su un gruppo di persone selezionate, di alto profilo, accomunate dalla forte propensione al fare. Una compagine ampiamente rappresentativa anche di ogni fascia di età e che abbraccia quasi due generazioni. In grado di intercettare, così, le esigenze di tutta la popolazione. L’appuntamento è per oggi alle ore 20.00 presso Villa Lenzi, località Galluccio, Cimitile.(Ren)