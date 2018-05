Salerno: M5S, nell’Agro Sarnese Nocerino continui sforamenti rilevati dalle centraline ARPAC

- "E' notizia di ieri che la Commissione Ue ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per aver violato le norme europee antismog: la decisione si riferisce alla ripetuta violazione dei limiti Ue per il particolato Pm10. A questo proposito questa mattina, su sollecitazione della portavoce al Senato, Luisa Angrisani, abbiamo depositato un esposto sull'emergenza Pm10". Così il consigliere Regionale Michele Cammarano. "La qualità dell'aria deve essere monitorata quanto più possibile. Siamo cittadini dell'Agro e sono pienamente d'accordo con il consigliere regionale Cammarano sulla necessità di avere sui nostri territori altre centraline di monitoraggio. Anzi sarebbe il caso di un monitoraggio ancora più attento e completo su tutto territorio di Nocera, per garantire più sicurezza e spingere via ogni rischio ambientale" ha aggiunto il Consigliere Comunale del Movimento 5 stelle Vincenzo Spinelli. "I continui sforamenti dei livelli di guardia rilevati dalle centraline ARPAC ubicate a Nocera sono un segnale d'allarme che non va assolutamente sottovalutato, anzi vanno attivate e attuate tutte le azioni e le procedure possibili a salvaguardia della salute dei cittadini di Nocera e di tutto l'Agro Sarnese Nocerino. È a rischio la salute nostra e dei nostri figli: sono molto preoccupata” è stato il commento della senatrice del Movimento 5 stelle Luisa Angrisani .(Ren)