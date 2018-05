Sanita’: Ronghi (Sud Protagonista): governatore De Luca e' molto "fantasioso

- "Stamani, ascoltando De Luca agli Stati Generali della Sanità, mi è sembrato di essere in Svizzera e che la sanità campana abbia subito una totale metamorfosi". E' quanto ha dichiarato il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che, stamani, insieme con una delegazione di medici aderenti al movimento politico, ha partecipato agli Stati Generali della Sanità organizzati dalla Giunta Regionale nella Sala Congressi dell'A.O.R.N. Cardarelli. "Fa piacere apprendere che entro l'anno saranno assunti tutti i precari della sanità campana, che, finalmente, sono stati ridotti notevolmente i parti cesari, che i fornitori sono pagati entro trenta giorni, che sono scomparse le barelle negli ospedali, che è stata istituita un'unica piattaforma informatica per i farmaci"- ha continuato Ronghi – per il quale "ci è mancato poco che il Presidente, parafrasando Crozza, sostenesse che 'gli ospedali in Campania li ho portati io! Mentre, prima, c'erano solo "campi tenda!' . "La realtà della sanità campana sembra tutt'altra cosa e De Luca avrebbe bisogno di guardare al settore da utente, prima che da amministratore - ha concluso Ronghi –, per il quale "non credo che ci siano i presupposti per uscire dal commissariamento, ancora troppo c'è da fare".(Ren)