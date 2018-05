Caserta: osservatorio immobiliare presentato giovedì 24 maggio a San Leucio

- Manca poco alla presentazione dei dati del mercato immobiliare di Caserta e della sua estesa provincia. Tutte le curiosità saranno soddisfatte giovedì 24 maggio alle ore 10.30. Nella cornice del Real Belvedere di San Leucio (Caserta) è in programma la presentazione del volume "Quotazioni Metroquadro" di Caserta e Provincia. Una pubblicazione realizzata dalla casa editrice Mediapass in collaborazione con la Fiaip di Caserta. Un vero e proprio osservatorio immobiliare che dopo nove anni riporta nuovamente in evidenza tutto quello che accade nella filiera immobiliare in una delle zone più importanti della regione Campania. La pubblicazione è curata dalla Mediapass Editori da sempre impegnata nel settore della comunicazione immobiliare. Quotazioni Metroquadro di Caserta e provincia, contiene i valori al metro quadro, alla rilevazione hanno provveduto direttamente gli agenti immobiliari professionisti che operano in zona. (segue) (Ren)