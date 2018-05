Caserta: osservatorio immobiliare presentato giovedì 24 maggio a San Leucio (2)

- Una garanzia ulteriore della bontà dei dati inseriti nella pubblicazione. Restano loro la vere figure di spicco del mercato, in quanto sono gli unici ad avere una reale conoscenza delle esigenze della domanda e dell'offerta, fattore che consente di fornire un quadro esaustivo, ottenuto dividendo la zona di competenza strada per strada. Un lavoro preciso per comporre uno strumento facile da consultare, che vuole ritornare ad essere un punto di riferimento per quanti devono comprare o vendere casa e non solo. Interventi: Carlo Marino, Sindaco Di Caserta; Annunziata Petito, Presidente Provinciale Fiaip Caserta; Roberto Esse Direttore Responsabile Quotazioni Metroquadro; Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip "Fed. Italiana Agenti immobiliari Professionali"; Mario Condò De Satriano, Vice Presidente Nazionale Vicario Fiaip;Paolo Righi, Past President Nazionale Fiaip; Salvatore Mirabile, Presidente Regionale Fiaip Campania; Marco Giannico, Past President Regionale Fiaip Campania; Luigi Della Gatta, Presidente Ance-Confindustria Caserta; Luigi Traettino, Presidente Confindustria Caserta; Aniello Della Valle, Presidente Collegio Geometri Della Provincia Di Caserta; Vincenzo Vivo, Responsabile Nazionale MLS Fiaip. (Ren)