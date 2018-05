Governo: Ronghi (Sud Protagonista), bene Meloni. Sud e lavoro sono fuori da contratto di governo

- “Bene ha fatto la leader di FdI Giorgia Meloni a rimarcare che, nel contratto di governo firmato da Lega e M5S, mancano le questioni fondamentali: il Sud e il lavoro e credo che questo la dica tutta sul reale interesse delle due forze politiche per il Mezzogiorno”. E’ quanto ha affermato il segretario federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi. “Nel libro dei ‘sogni a caro prezzo’ di Salvini e Di Maio, che sta facendo agitare i mercati, colpendo i pochi risparmi presenti delle famiglie italiane, non c’è un progetto per il Sud che preveda infrastrutture, fiscalità di vantaggio, sicurezza, nuove imprese e lavoro vero”, ha sottolineato Ronghi. “Tutto si concentra sul reddito di cittadinanza, che è un vero insulto alla dignità dei meridionali che chiedono lavoro e non assistenzialismo”, ha concluso Ronghi, per i quale “il Sud, attraverso le forze politiche di centrodestra che realmente lo rappresentano, deve tornare ad essere protagonista del Paese e di un Governo di centrodestra che metta in campo un vero progetto per il Sud, per il lavoro e per l’Italia”.(Ren)