Campania: lunedì la riunione del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà lunedì 21 maggio, dalle ore 11 alle 13, per la Seduta monotematica con all’ordine del giorno la Trattazione tematica sulla gestione dei rifiuti. Nello stesso giorno, dalle ore 14 alle 18, il Consiglio si riunirà per l’esame del seguente ordine del giorno: approvazione processi verbali sedute precedenti; comunicazioni del Presidente, esame dei disegni di legge sul riconoscimento del debito fuori bilancio e del disegno di legge "Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018"; Regolamento di contabilità regionale; esame della proposta di legge "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria"; esame della proposta di legge "Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole"; esame della proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2015, n.6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 – Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)"; esame della proposta di legge "Sostegno alla filiera agricola trasparente". (segue) (Ren)