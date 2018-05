Napoli: al Gran Salone Margherita sabato in scena lo spettacolo "Canti del Sud"

- Sabato 26 maggio alle ore 21:00 a Napoli, al Gran Salone Margherita in Via Santa Brigida 65, sarà in scena lo spettacolo "Canti del Sud", primo appuntamento di un viaggio attraverso travolgenti ritmi della musica popolare del Sud Italia e l'inconfondibile passione della canzone napoletana. Con la direzione artistica di Lucio Pierri, nella sala di altissimo valore culturale del Gran Salone Margherita si potrà assistere alla performance musicale e artistica della serata popolare, con Mario Daino (Tamburellista e voce); Claudia Buongiovanni (Voce); Flavio Buongiovanni (Chitarrista e voce); Maria Paola Opallo (Violinista); e la partecipazione al ballo di Raffaella Vacca e Medea Mecca. Il gruppo artistico, già noto come "AnemAntìca", è nato dal desiderio di tramandare in veste semplice e moderna le tradizioni musicali e culturali campane e meridionali. "AnemAntìca" è infatti uno spirito moderno, un mix perfetto per cantare il Sud di ieri, oggi e domani. Prenotazioni e ulteriori informazioni sono disponibili chiamando al numero 0815514154.(Ren)