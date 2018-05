Napoli: corri contro la violenza, lunedi’ la presentazione al Comune (2)

- L'associazione ARTUR (acronimo di Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio) è nata in seguito alla tragica esperienza vissuta da Arturo, il giovane studente accoltellato in Via Foria lo scorso dicembre, e sta facendo del tema della responsabilità educativa adulta, quale fattore di prevenzione del rischio e della violenza, un perno centrale. Sono numerosi i testimonial che hanno aderito all'evento: Massimiliano Rosolino, Davide Tizzano, Patrizio Oliva, Gianni Maddaloni, Monica Sarnelli, Diego de Silva, Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Peppe Iodice, Edoardo Bennato, Amaryus Pérez, Paola Saluzzi, Michele Placido, Mario Forlenza, Veronica Maya, Pino Maddaloni, Myrta Merlino e Tiberio Timperi. Saranno presenti alla conferenza stampa: l'Assessore ai Giovani Alessandra Clemente, l'Assessore alla Scuola, Annamaria Palmieri, l'Assessore allo Sport Ciro Borriello, la fondatrice dell'Associazione "Artur" Maria Luisa Iavarone, Don Tonino Palmese, l'Assessore all'Istruzione ed alle Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini, Il Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, Il Rettore dell'Università Parthenope Alberto Carotenuto, Il Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie dell'Università Parthenope Andrea Soricelli. (Ren)