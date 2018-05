Napoli: scoperti bed & breakfast a luci rosse dalla polizia municipale (2)

- Il gestore, P.C., napoletano di 39 anni, è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione e le registrazioni della video sorveglianza sottoposte a sequestro. Alla scopo di monitorare i bed & breakfast in zona è stata sottoposta a verifica una casa vacanza in via Martucci che ugualmente è risultata ospitare abitualmente una ragazza rumena che corrispondeva per l'uso della camera utilizzata per incontrare i prorpi clienti la somma di 80 euro ogni volta. All'interno della stanza sono stati rinvenuti indumenti e attrezzi per lo svolgimento dell'attività di prostituzione nonché ? 1.300 di proventi dell'attività. Al momento del controllo si è riscontrata la presenza della ragazza e non del titolare della struttura che fatto giungere sul posto è stato reso edotto di quanto accadeva e diffidato dall'assumere comportamenti tali da favorire lo svolgimento dell'attività di prostituzione. Inoltre sono stati controllati 3 bed & breakfast in zona Chiaia di cui uno è stato verbalizzato per mancata esposizione dei prezzi. (Ren)