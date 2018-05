Napoli: Vele Scampia, in commissione Trasparenza il bando per l'assegnazione dei 40 alloggi

- Lunedì 21 maggio, alle ore 12, si riunirà la commissione Trasparenza del Comune di Napoli, presieduta da Domenico Palmieri. All'ordine del giorno, il bando per assegnazione temporanea di 40 alloggi per gli occupanti della Vela Verde e le procedure per l'attuazione del Programma "Restart Scampia". Sono stati inviati a partecipare alla riunione, tra gli altri, l'assessore con delega alle Politiche per la casa, Enrico Panini, il direttore generale, Attilio Auricchio, il vice segretario generale con delega alla Trasparenza, Francesco Maida, e il dirigente del Servizio Politiche per la casa, Natalia D'Esposito.(Ren)