Imprese: Tecno vince il Premio Millionaire per la "migliore innovazione per la sostenibilità"

- "Migliore innovazione per la sostenibilità": questa la motivazione con la quale il comitato scientifico di Millionaire ed Expo Franchising ha scelto di assegnare a Tecno (https://www.tecnosrl.it/) il Premio Millionaire: riconoscimento dedicato ad imprenditori italiani che hanno ottenuto le migliori performance in Italia e all'estero. La premiazione è avvenuta questa mattina a Napoli nel corso della seconda edizione di Expo Franchising, il Salone del Franchising, Retails e Sturtup iniziata oggi alla Mostra d'Oltremare. Tecno, azienda creata e guidata da Giovanni Lombardi, è un'azienda leader nell'affiancare le aziende nell'analisi dei costi energetici, nella definizione degli strumenti per il monitoraggio dei consumi, grazie ad un bouquet di prodotti, hardware e software brevettati, che permettono di far emergere gli interventi di efficientamento energetico da realizzare per essere più competitivi: è questa la mission di Tecno, gruppo industriale che ha lanciato in Italia il servizio di Control Energy Management e che conta oltre 2500 aziende clienti in tutti i settori industriali. L'azienda, fondata nel 1999 dall'imprenditore Giovanni Lombardi, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0, ha sedi in Italia a Milano, Bologna e Napoli e all'estero a Berlino e Parigi. Nel 2005 Tecno ha creato la divisione dedicata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo - Energy Service Company – accreditandosi presso l'Aeeg (Autorità Energia Elettrica e Gas), per certificare gli interventi energetici. A fine del 2017 per supportare il suo piano di crescita ha lanciato il progetto "Talents", che prevede la selezione di più di 120 figure professionali previste per il prossimo biennio. Tecno è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel mecenatismo. Tecno, infatti, sostiene anche Rivelazioni- Finance for Fine Arts: il progetto promosso da Borsa Italiana, finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d'arte provenienti dai più importanti musei italiani. L'azienda per promuove il connubio tecnologia e arte, ha finanziato l'App gratuita, disponibile su iOS e Android, dedicata alla mostra organizzata dal Museo di Capodimonte. (Ren)