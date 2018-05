Napoli: il 22 maggio al Teatro Sannazaro convegno su Almirante

- A 30 anni dalla scomparsa di Giorgio Almirante il Movimento di opinione Polo Sud e la Casa Editrice Controcorrente hanno promosso un incontro che avrà luogo al Teatro Sannazaro di Napoli, alle ore 18 martedi 22 maggio, sul tema: "Quando in politica c'erano i leader". "Nell'epoca dell'istrionismo e della demagogia lanciamo dalla capitale del Sud un messaggio di serietà e di cultura per far rientrare la Politica dall'esilio", ha dichiarato Amedeo Laboccetta. presidente di Polo Sud. "Vogliamo offrire al popolo del Sud una prospettiva di riscatto attraverso un ambizioso progetto culturale", ha aggiunto Luigi Branchini a nome di Controcorrente e del Centro Studi Pietro Golia. Al Sannazaro interverranno giornalisti, scrittori e politici: Fabio Chiosi, Emiddio Novi, Gennaro Sangiuliano, Enzo Scotti, Antonio Bassolino e Paolo Isotta. Un filmato su Giorgio Almirante concluderà la serata partenopea. "Napoli negli anni '80 ha tributato ad Almirante il massimo del risultato storico per la Destra Italiana. La serata al Sannazaro del 22 maggio è un appuntamento da non perdere", hanno concluso Laboccetta e Branchini. (Ren)