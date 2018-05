Napoli: approvati interventi di messa in sicurezza per 29 edifici scolastici

- La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore all'Istruzione e alla scuola del comune di Napoli, con delega all'edilizia scolastica, Annamaria Palmieri, la delibera con cui si finanziano interventi di rifacimento del sistema di impermealizzazione dei lastrici solari e di messa in sicurezza dei solai di copertura su 29 edifici scolastici per un importo complessivo di 4.449.661,68 euro del Patto per Napoli. Il Patto per Napoli ha previsto, infatti, risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 per le scuole per un importo di 50 milioni di euro da spendersi per la sicurezza anche sismica e per il risparmio energetico degli immobili comunali. L'individuazione delle 29 scuole è avvenuta a seguito di incontri promossi dall'assessore Palmieri tra il Servizio Prm Edifici scolastici ed i Sat delle Municipalità al fine di concordare una strategia comune per far fronte alle questioni più critiche con interventi durevoli e risolutivi. L'individuazione dei fabbricati è stata effettuata dai Sat delle municipalità a seguito di sopralluoghi che hanno evidenziato le infiltrazioni di più lungo periodo che ammaloravano gli intradossi dei solai e sulla base di un ulteriore criterio, ovvero della presenza nelle strutture scolastiche di zone e aule interdette alla didattica perché pericolose per l'incolumità. (segue) (Ren)