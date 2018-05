Campania: Marrazzo (Pd), subito audizione su La Doria di Accerra, convocata l'azienda

- "La vertenza che riguarda lo stabilimento di Acerra de 'La Doria spa' resta per noi una questione ancora aperta. Già nel mese di marzo svolgemmo in commissione 'Lavoro e Attività Produttive' un incontro con alcuni manager della società e i rappresentanti sindacali. In quella riunione i portavoce aziendali ci confermarono l'intenzione di chiudere entro settembre lo stabilimento di Acerra, senza però che però questa decisione incidesse sui livelli occupazionali. Questo può significare una sola cosa: chiedere ai lavoratori con 20 anni di esperienza, con famiglie e figli di abbandonare tutto e trasferirsi in altri stabilimenti del nord. Non erano questi i presupposti dell'incontro di marzo per questo ho convocato con urgenza, per venerdì prossimo un'audizione dove chiederò alla proprietà di presentarsi e di chiarire una volta per tutte le motivazioni per cui il sito di Acerra sia rimasto la Cenerentola dell'intero gruppo industriale che però, visti i bilanci e sentiti i pareri dei manager, gode di ottima salute". Così, in una nota stampa, il presidente della Commissione consiliare campana 'Lavoro e attività produttive' Nicola Marrazzo, ha riaperto un tavolo in regione sulla vertenza 'La Doria Spa'. Prossimo appuntamento il 25 maggio, alla presenza degli assessori regionali Sonia Palmeri e Amedeo Lepore e della proprietà de 'La doria S.p.a, dei rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. (segue) (Ren)