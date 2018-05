Napoli: "Edenlandia for Children" a sostegno dei bimbi ricoverati all’ospedale Santobono-Pausilipon (2)

- "Ringrazio l'amministratore Unico di Edenlandia, Gianluca Vorzillo, per una iniziativa che rafforza il legame tra i cittadini e l'ospedale pediatrico della nostra Regione - direttore generale dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, dr.ssa Anna Maria Minicucci -, che è anche uno dei primi quattro più importanti d'Italia e mi piace, inoltre, sottolineare l'alto valore sociale della collaborazione che lega un momento di gioco e di divertimento del bambino e delle famiglie ai temi della salute e delle cure in ambito pediatrico". " La Fondazione Santobono-Pausilipon ringrazia l'amministratore unico di Edenlandia, Gianluca Vorzillo - ha aggiunto il presidente Fondazione Santobono-Pausilipon, Anna Maria Ziccardi - , per aver voluto sostenere, con questa lodevole iniziativa, i progetti a favore del miglioramento della qualità di vita e di cura dei bambini e delle loro famiglie". (Ren)