Confcooperative: il 22 maggio l'assemblea di Federlavoro e servizi Campania

- Si terrà il prossimo 22 Maggio, in Napoli, presso l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, l’Assemblea della Federlavoro e Servizi Confcooperative Campania per il rinnovo degli organi sociali. Momento centrale dell’Assemblea, a partire dalle ore 10.30, sarà la Tavola rotonda: “Appalti e accesso al credito: verso lo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro”. Interverranno: Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania; Umberto Amoroso, Presidente Confcooperative Federlavoro e Servizi Campania; Amedeo Manzo, Presidente Bcc Napoli; Fulvio Frezza, Vicepresidente Consiglio comune di Napoli; On.Paolo Russo, Coordinatore Forza Italia Grande Città di Napoli; Giuseppe Cozzi, Avvocato amministrativista e Componente Tavolo tecnico Confcooperative Federlavoro e Servizi nazionale e Massimo Stronati, Presidente Confcooperative Federlavoro e Servizi Nazionale. Ad intervallarsi, durante i lavori della Tavola rotonda, saranno alcune cooperative che testimonieranno la loro esperienza imprenditoriale. Si tratta di cooperative che racconteranno della loro storicità o di come siano riuscite ad investire in settori strategici come l’ambiente o a nascere dalle ceneri di aziende in crisi (workers buyout). (Ren)