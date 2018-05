Napoli: approvati interventi di messa in sicurezza per 29 edifici scolastici (2)

- "Oggi approviamo la seconda azione messa in campo con Patto per Napoli dopo quella relativa al rinnovo dei certificati prevenzioni incendi su cui nel 2017 sono stati investiti oltre 2 milioni di euro", ha commentato l'assessore Palmieri, per la quale "non è la conclusione, ma l'inizio di un percorso che prevederà, poi, verifiche per la vulnerabilità sismica degli edifici e successivamente ulteriori progetti di miglioramento e riqualificazione". (Ren)