Napoli: sanzionato asilo nido privo di autorizzazione amministrativa

- Gli agenti dell'U.O. Tutela emergenze sociali e minori di Napoli hanno sanzionato un asilo nido di Pianura, in quanto risultato privo dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla Legge Regionale n. 11/2007 e dal Regolamento successivo n. 4/2014. Ai responsabili è stata contestata una sanzione per un importo che va dai 5.000 ai 15.000 euro con diffida a non proseguire nell'attività. Nella struttura sono stati trovati in totale 12 bambini, alcuni al di sotto dell'anno di età, che venivano accolti in locali sprovvisti oltre che del titolo autorizzativo anche degli spazi necessari per alcune attività necessarie per il gruppo dei lattanti e dei divezzi quali, ad esempio, la stanza del riposo provvista di idonei lettini e fasciatoi per il cambio. Tutti i bimbi sono stati contestualmente affidati ai genitori fatti giungere sul posto e messi a conoscenza delle irregolarità riscontrate. L'assenza dell'autorizzazione amministrativa comporta una mancata verifica dei requisiti urbanistici, igienici, sanitari, logistici e di sicurezza richiesti dalla normativa e che ogni struttura è tenuta a certificare alla pubblica amministrazione. La mancata regolarizzazione di tale difformità prevede l'emissione di disposizione dirigenziale finalizzata alla cessazione dell'attività. (Ren)