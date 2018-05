Napoli: "Edenlandia for Children" a sostegno dei bimbi ricoverati all’ospedale Santobono-Pausilipon

- Un piccolo logo, due bambini che si tengono per mano, per un grande progetto sociale: "Edenlandia for Children". Il Parco dei divertimenti di Napoli Edenlandia, di prossima apertura, a sostegno dei bambini dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, infatti, ha sottoscritto un accordo a favore dei piccoli ospiti della struttura ospedaliera attraverso la Fondazione Santobono- Pausilipon, rappresentata dal presidente Anna Maria Ziccardi e dal direttore Flavia Matrisciano. ""Edenlandia for Children" – ha detto l'amministratore unico Gianluca Vorzillo - è per noi un progetto che assume un importante valore sociale, finalizzato a sostenere, in questo caso, i pazienti di questo polo pediatrico di rilevanza nazionale. Fare del bene fa bene e farlo per i bambini è ancora più bello. La natura stessa di Edenlandia, un parco di divertimenti, è quella di stare vicino ai bambini e non poteva quindi che rivolgere la propria attenzione a questi piccoli pazienti. Così, dopo un piacevolissimo incontro con la presidente Ziccardi, ho pensato di destinare alla Fondazione Santobono il 50% del biglietto di ingresso della giornata inaugurale del Parco e poi il 10% sull' incasso della vendita dei biglietti per i successivi 6 mesi". (segue) (Ren)