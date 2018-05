Caserta: arrestato dai carabinieri spacciatore con clienti in tutta la provincia

- Nella mattinata odierna, a Recale (CE) i Carabinieri della Stazione di San Prisco (CE) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), su conforme richiesta di questa Procura, nei confronti di Giuseppe Ciccone, 22 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione/spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito di una tempestiva quanto rapida attività investigativa, diretta da questa Procura e svolta dal predetto Reparto dell'Arma, operata dal maggio al settembre del 2016, indagine che ha permesso di fare luce su come l'indagato abbia sistematicamente spacciato sostanza stupefacente di tipo hashish nei comuni casertani di Recale, Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere, Portico di Casetta, Curti e San Nicola La Strada. In particolare, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, corroborate dalle dichiarazioni rese dai soggetti acquirenti della sostanza stupefacente nonché dai servizi di osservazione e di riscontrosvolti dalla polizia giudiziaria delegata, è emerso che l'indagato si è reso responsabile di complessivi 41 episodi di spaccio. Il gip ha disposto, per Ciccone, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.(Ren)