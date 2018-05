Sanita’: Beneduce (FI): creare sinergie intorno alle cure palliative e terapia del dolore

- "In campo medico c'è un grande bisogno di collaborazione e di sinergia per affrontare adeguatamente temi complessi come quello delle cure palliative e della terapia del dolore – è quanto ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile Dipartimento Sanità di Forza Italia, Direttore UOC Medicina e Pronto Soccorso Ospedali riuniti Penisola Sorrentina - che stamane, in Consiglio regionale, ha presieduto i lavori del Convegno sulle nuove terapie della medicina alternativa in sintonia con la medicina convenzionale. "Un parterre d'eccezione ha preso parte all'evento, che rientra tra le iniziative di sensibilizzazione verso le cure palliative e del dolore in vista della giornata nazionale del Sollievo del 27 maggio prossimo, per un confronto sul tema del dolore e della sofferenza. "Solidarietà, umanizzazione e condivisione sono i temi trattati dai consoli del Venezuela dott.ssa Graffe, del Benin dott. Gambarella e del Nicaragua avv.to Danesi che, nei loro interventi hanno dato uno spaccato dei sistemi sanitari dei paesi che rappresentano. (segue) (Ren)