Napoli: scoperti bed & breakfast a luci rosse dalla polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Agenti dell'Unità Operativa Chiaia nell'ambito dei controlli alle strutture ricettive a tutela dei turisti in città hanno intercettato due bed & breakfast in cui si svolgeva attività di prostituzione. La prima struttura sita in piazza Sannazaro è stata individuata incrociando gli annunci pubblicitari per alloggi brevi su una nota pagina web con le pubblicità su siti di incontri sessuali. In particolare la donna dedita all'attività di meretricio è stata contattata sull'utenza mobile indicata sull'annuncio ed all'appuntamento concordato effettivamente si constatava che la consumazione degli incontri sessuali avveniva presso la struttura ricettiva dove il titolare era perfettamente a conoscenza dell'attività svolta dalla donna di origini brasiliane ed ometteva di registrare i clienti che faceva introdurre nella struttura. Infatti, veniva appurato che per l'utilizzo della camera da parte della donna per ricevere i clienti la stessa corrispondeva la somma di 60euro per ogni appuntamento e ne guadagnava mediamente 150/200 euro ad incontro. (segue) (Ren)