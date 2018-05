Napoli: individuato dai carabinieri laboratorio per la produzione di documenti falsi

- Nel contesto delle attività investigative finalizzate al contrasto della produzione e diffusione di documenti falsi, incentivate di recente a seguito della crescente minaccia connessa ai fenomeni immigratori incontrollati e alla circolazione di soggetti ricercati, verosimilmente legati sia alla criminalità organizzata di matrice campana sia al terrorismo internazionale, il Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri ha focalizzato l’interesse operativo nei confronti degli originatori dei flussi di smercio e, soprattutto, nei confronti dei produttori dei falsi documenti di identità, notoriamente operanti nell’area napoletana. L’acquisizione di specifici elementi informativi, supportati da puntuali ed oggettivi riscontri info operativi, conseguiti nell’ambito di un tessuto areale caratterizzato da un costante controllo della criminalità localmente insediata, ha consentito di focalizzare l’interesse operativo nei confronti di un centro di produzione documentale clandestino, localizzato nella zona di Napoli-Centro. In particolare, grazie alle molteplici e qualificate attività di controllo territoriale dell’Arma dei Carabinieri e dal discreto monitoraggio di soggetti ritenuti di interesse operativo attivato dal Comando, è stato identificato il sottonotato produttore di documenti falsi e il laboratorio clandestino dallo stesso allestito in Napoli, in uno dei tanti edifici che compongono il Centro Direzionale: Vincenzo Cormio, classe 1954, residente ad Afragola, già censito per specifici precedenti di polizia correlati alla produzione e al traffico di documenti identificativi e valuta falsa. (segue) (Ren)