Napoli: individuato dai carabinieri laboratorio per la produzione di documenti falsi (2)

- Il 17 maggio 2018, alle ore 11,30 circa, il dispositivo di monitoraggio areale ha consentito l’intervento operativo dei Carabinieri proprio mentre Vincenzo Cormio stava per effettuare l’ennesima consegna di una patente di guida, appena prodotta in favore di un cittadino italiano. L’immediata irruzione nel laboratorio di produzione ha consentito il sequestro del seguente materiale: 49 carte di identità in bianco false valide per l’espatrio, di cui una compilata con i dati anagrafici; una carta di identità elettronica falsa senza dati anagrafici; 7 carte di identità valide per l’espatrio oggetto di furto presso i comuni di Spinaceto (Rm) e Maddaloni (Ce) con i numeri contraffatti; 5 patenti di guida false senza dati anagrafici; 2 patenti false compilate con dati anagrafici; 2 codici fiscali falsi; 60 supporti plastici con microchip per la falsificazione di carte di identità elettroniche, tessere sanitarie; 298 supporti plastici senza microchip per la falsificazione di patenti di guida;un punzone per realizzazione timbro a secco del comune di Roma; 5 timbri a secco del comune di Roma; materiale informatico e sofisticate attrezzature specifiche per la produzione di falsi documenti di identità. Espletate le formalità di rito, Cormio è stato tratto in arresto e, successivamente, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’elevata capacità tecnico professionale attribuita al falsario ha reso particolarmente insidioso il fenomeno della contraffazione documentale dallo stesso alimentata, difficilmente rilevabile nel corso di ordinari controlli del territorio delle forze di polizia. L’allestimento del laboratorio clandestino, organizzato con i dispositivi tecnici sequestrati, ha consentito di poter vendere documenti falsi di ottima qualità a prezzi ritenuti particolarmente accessibili (circa 500 euro per un documento falso, prezzo variabile in funzione della complessità del documento da riprodurre e della identità del destinatario), destinati anche al mercato romano. Al fine di evidenziare la pericolosità del fenomeno criminoso del falso documentale, i carabinieri hanno ritenuto opportuno rilevare che le recenti strategie di contrasto al terrorismo internazionale, attuate in varie parti del mondo, hanno anche portato alla luce l’utilizzo di documenti di identità falsi prodotti proprio in Campania e per tale ragione il Comando Antifalsificazione Monetaria ha accentuato l’attività info-investigativa inerente questo specifico settore. Le particolari proiezioni operative sviluppate dal Comando rispecchiano le strategie individuate da “Europol”, con la quale è in corso una sinergica cooperazione internazionale, che, a sua volta, per poter efficacemente contrastare l’insidioso fenomeno del falso documentale, ha istituito specifiche articolazioni rispettivamente dedicate al terrorismo e all’immigrazione clandestina. (Ren)