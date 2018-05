Campania: A. Cesaro (Fi), ma non dovevamo essere i primi in Campania? Su sanità stop annunci De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciao Vincenzo De Luca, un anno fa raccontasti che la sanità in #Campania sarebbe diventata la prima in #Italia. ‪Siamo ancora in attesa.... ‪#stopannunci ‪#sempreultimi". Così su Twitter il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro commentando le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rese nel corso degli Stati Generali della Sanità svoltisi presso l'Aorn Cardarelli di Napoli. (Ren)