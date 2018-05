Salute: bimbi prematuri, per ricerca uno su due ha disturbi di linguaggio e apprendimento (3)

- "Le difficoltà nell'alimentazione – ha proseguito Panizzolo – rappresentano anche una delle cause più frequenti di dimissione posticipata: il passaggio dal sondino gastrico all'alimentazione per bocca è molto critico nei nati prematuri e per diventare del tutto autonomi possono occorrere mesi. Inoltre, se le difficoltà non vengono trattate precocemente si possono ripercuotere sulla salute futura del piccolo: la bocca per esempio può presentare un ritardo nello sviluppo di masticazione, lallazione a articolazione verbale che può evolvere in disturbi del comportamento alimentare e del linguaggio". "Il logopedista - ha concluso - è il professionista più qualificato per la valutazione, il trattamento e la prevenzione di disturbi oro-alimentari e della comunicazione nei neonati prematuri e nei bambini con storia di prematurità: una sua presenza all'interno delle terapie intensive neonatali può consentire un intervento tempestivo e adeguato, tale da permettere una riduzione del tempo di degenza e delle possibili sequele a lungo termine". (Ren)