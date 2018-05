Napoli: collegamento diretto tra il Parco delle Colline di Napoli e il Parco di Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato la delibera con la quale si propone al Consiglio comunale la ratifica dell'Accordo di programma sottoscritto dal sindaco, per la realizzazione di una nuova Porta-Ponte per l'accesso al Parco delle Colline in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte. L'Accordo, che nasce su proposta dell'Ente Parco delle Colline, vede partecipi il Comune di Napoli, la Regione Campania e la Società proprietaria della clinica Hermitage, prevede la realizzazione nel Vallone S. Rocco di un collegamento diretto tra il Parco delle Colline di Napoli e il Parco di Capodimonte; tale collegamento porta a soluzione anche il problema dell'accessibilità all'istituto di cura Hermitage, attualmente servito unicamente dall'antica Cupa delle Tozzole. Il valore complessivo dell'intervento è quantificato in 2,7 milioni di euro. “Le opere previste – ha detto l'Assessore Piscopo -, consentono di raggiungere un primo obiettivo fondamentale attraverso l'incremento dell'accessibilità al Parco metropolitano delle Colline di Napoli”(Ren)