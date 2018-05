Napoli: Borrelli (Verdi), ordine sospenda immediatamente medici arrestati

- "L'Ordine dei medici sospenda immediatamente i due medici coinvolti nell'inchiesta sul clan Lo Russo se non è possibile la cancellazione immediata". A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "i reati di cui sono accusati, e per i quali sono stati arrestati, lasciano davvero pochi dubbi sull'opportunità che continuino a essere iscritti all'Ordine". "Quest'inchiesta, inoltre, evidenzia ancora una volta che ci sono molti legami della camorra con la cosiddetta Napoli bene che, sempre più spesso, scende a patti o è in società con i clan in un pericoloso intreccio che fa crescere sempre di più il potere di influenza della camorra stessa" ha aggiunto Borrelli per il quale "anche per questo è necessario isolare quanti si rendono colpevoli di tenere in piedi legami con i delinquenti che infestano la nostra terra".(Ren)