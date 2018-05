Trasporti: Di Scala (FI), stipendi lavoratori Caremar siano priorita'

- "La Regione Campania e la Caremar non possono reclamare il mancato trasferimento dei fondi MIT e lasciare i lavoratori della compagnia di navigazione senza stipendio". Lo ha detto la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, Consigliere Segretario della Commissione Trasporti della Regione Campania. "Ci sono contratti da onorare, quello della Regione con la Caremar, quelli di questa società privata con i suoi dipendenti – sottolinea l'esponente di Forza Italia – e ci sono lavoratori in seria difficoltà economica". "E' da aprile scorso, come hanno giustamente denunciato i sindacati, che nessuno a Palazzo Santa Lucia si è preoccupato di trasferire, come stabilito nel 2015, il 70 % del dovuto, risorse necessarie al compiuto pagamento degli stipendi e alla manutenzione dei traghetti", prosegue la consigliera regionale. "Gli stipendi ai lavoratori devono essere e sono la priorità assoluta: la Regione trasmetta subito le risorse che deve e la Caremar non attenda oltre - conclude Di Scala -: nel contratto di Programma come nel contratto di lavoro non c'è scritto che le retribuzioni possano essere congelate o erogate parzialmente in caso di ritardi o negligenza di un ministero".(Ren)