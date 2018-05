Sud: Cesaro (FI), ravvedimento Salvini-M5S su mezzogiorno non è credibile

- "Un #contrattodigoverno partorito al #Pirellone di #Milano non poteva certo contenere misure straordinarie per il #Sud, ma da quanto emerge manca ogni riferimento strutturale al Mezzogiorno. E ogni ravvedimento dell'ultima ora non è credibile. @forza_italia". Così su Twitter il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro.(Ren)