Campania: lunedì la riunione del consiglio regionale (2)

- All’ordine del giorno è iscritta anche la votazione della mozione "Trasporto pubblico marittimo – tutela lavoratori delle imprese di navigazione" e altre mozioni in materia di: "Nuova regolamentazione delle prestazioni sanitarie rese in libera professione intramoenia, nonché ad un progressivo superamento della libera professione extramoenia"; "Immediata convocazione di un tavolo finalizzato alla riapertura ed alla gestione dell’impianto sportivo polifunzionale A.Collana ed alla rimozione dell’attuale stato di pericolo"; "Modifiche alla delibera Giunta Regionale n. 1455 dell’11/04/2003; "Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza presso lo Stir di Casalduni (Bn)"; "Rimozione delle barriere architettoniche presso le stazioni ferroviarie dei trasporti regionali e dei trasporti nazionali per facilitare la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale"; "Tutela dei lavoratori ex Auchan Via Argine"; "Annunciati licenziamenti dei lavoratori Comdata di Pozzuoli"; "Richiesta di sospensione in autotutela della deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 2 maggio u.s. in tema di conferimento degli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale"; "Nuova Ao S.Pio di Benevento – Criticità". (segue) (Ren)