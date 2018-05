Salute: bimbi prematuri, per ricerca uno su due ha disturbi di linguaggio e apprendimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante i progressi fatti nel settore dell'area materno-infantile – ha spiegato Tiziana Rossetto, presidente della Fli – la prevalenza di nascite premature non diminuisce nel tempo, anzi la loro sopravvivenza aumenta grazie a cure mediche e tecnologiche innovative; tuttavia la prematurità e il basso peso alla nascita rappresentano tuttora ben il 63% delle cause di mortalità sotto i 5 anni di vita e possono comportare conseguenze serie per la salute a lungo termine del bambino, molto variabili da caso a caso". "I piccoli prematuri ricoverati in terapia intensiva – ha precisato Panizzolo – sono sottoposti spesso a manovre invasive come l'intubazione oppure devono assumere farmaci che possono compromettere la vigilanza, la capacità di muovere e usare correttamente la bocca. Possono infatti mancare i riflessi orali o della tosse, ci può essere uno scarso tono muscolare di lingua, guance e labbra, o ancora una scarsa coordinazione e autoregolazione nell'alimentazione. Fino all'80% dei neonati prematuri ha difficoltà nell'alimentazione orale, fino al 49% ciò può avere conseguenze gravi nell'immediato, come un ritardo di crescita o una maggior suscettibilità a malattie croniche". (segue) (Ren)