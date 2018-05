Napoli: al Teatro Mercadante martedì le nomination del premio "Le maschere del teatro italiano" (2)

- La seduta decreterà i nomi dei tre finalisti al premio "Le maschere del teatro italiano" 2018 nelle categorie: miglior spettacolo di prosa, miglior regia, miglior attore protagonista, migliore attrice protagonista, miglior attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, miglior attore/attrice emergente, miglior interprete di monologo, miglior scenografo, miglior costumista, miglior autore di musica, miglior autore di novità italiana e miglior disegno luci. Le terne dei finalisti decretate dalla giuria di esperti nella seduta del 22 maggio passeranno successivamente al vaglio di una più ampia giuria composta da oltre 700 tra artisti e addetti ai lavori, chiamata a votare a scrutinio segreto i nomi dei vincitori dell’edizione 2018 del Premio. La serata ad inviti della cerimonia di premiazione Le Maschere del Teatro Italiano 2018 si terrà il 6 settembre alle 20.00, al Teatro Mercadante, come sempre condotta da Tullio Solenghi e trasmessa in diretta differita su Rai Uno. (Ren)