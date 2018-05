Napoli: approvata delibera per realizzazione porta-ponte per accesso al Parco delle Colline (3)

- Il progetto proposto è stato condiviso dall'amministrazione in quanto persegue gli obiettivi fissati dalla normativa d'ambito per il vallone di S. Rocco, ed in particolare: una nuova accessibilità al parco e la realizzazione di attrezzature all'aperto pubbliche; il risanamento ambientale del vallone attraverso la sistemazione idraulica delle aree interessate e l'incanalamento delle stesse nel condotto comunale fognario di via Miano; la riqualificazione e il ripristino ambientale delle parti del territorio ricadenti nel suo perimetro; la messa in sicurezza delle parti interne del vallone interessate da fenomeni franosi; l'assoggettamento ad uso pubblico perpetuo di tutta l'area oggetto di intervento. Sono previsti, inoltre, un piccolo chiosco, con funzioni esclusivamente legate alla sicurezza dei cittadini che utilizzeranno l'area, e un volume porticato che verrà consegnato all'Ente parco delle colline di Napoli, per attività finalizzate alle promozione del Parco stesso. Poiché alcuni degli interventi previsti nel progetto non risultavano conformi alla disciplina urbanistica, si è proceduto a individuare nell'accordo di programma la procedura più idonea al raggiungimento degli obiettivi concordati. Il valore complessivo dell'intervento è quantificato in 2,7 milioni di euro. (segue) (Ren)