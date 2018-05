Salute: bimbi prematuri, per ricerca uno su due ha disturbi di linguaggio e apprendimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo studio presentato dalla Federazione logopedisti italiani al congresso della Società italiana di otorinolaringologia, in corso a Napoli, dei circa 50mila bambini che ogni anno in Italia nascono prematuri, uno su cinque riporterà conseguenze gravi nel lungo termine, dalla sordità a quadri di disturbi comportamentali, fino al 50% avrà ripercussioni più lievi ma comunque invalidanti come disturbi del linguaggio o difficoltà di apprendimento. Alcune conseguenze possono essere scongiurate con un intervento del logopedista, integrato nell'équipe della terapia intensiva e nella continuità delle cure. Per questo la Federazione logopedisti italiani ha proposto che in tutte le terapie intensive neonatali sia disponibile il supporto logopedico, da garantire poi anche dopo la dimissione dall'ospedale, per seguire anche successivamente al ricovero la crescita di questi bimbi così delicati e ridurre al minimo gli esiti di una nascita troppo precipitosa. La proposta è nata da uno studio di Sara Panizzolo, logopedista magistrale presso l'Unità operativa complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale all'ospedale Monaldi di Napoli, pubblicato sulla rivista Logopedia e Comunicazione e presentato nell'ambito del congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringologia. (segue) (Ren)