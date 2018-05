Comunali: Gallo (M5S), si riconvochi commissione elettorale a Torre Del Greco

- "Questa mattina la commissione elettorale di Torre del Greco, composta dal prefetto Giacomo Barbato e i consiglieri uscenti Ciro Piccirillo e Ciro Guida, ha deliberato di procedere con la nomina diretta degli scrutatori per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Il Movimento 5 Stelle si è battuto a favore del sorteggio degli scrutatori, la scelta più equa possibile per garantire che non ci siano ombre sul voto. Invece, si è sostenuto un metodo di selezione degli scrutatori scellerato e voluto soprattutto dal consigliere Piccirillo, che ha deciso di non dimettersi dopo la nomina del commissario Barbato, restando, quindi, componente della stessa commissione elettorale nonostante la fine dell'esperienza amministrativa di Ciro Borriello. Emerge un palese conflitto d'interesse, visto che Piccirillo è anche candidato al consiglio comunale con la lista La Svolta, a sostegno del candidato sindaco, Giovanni Palomba. Chiediamo al prefetto di convocare nuovamente la commissione elettorale". Lo ha denunciato il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. (segue) (Ren)