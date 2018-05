Sanita’: Ciarambino (M5S), su specialisti in prestazione aggiuntiva c’e’ dietrofront dopo la nostra denuncia

- “E’ bastato smascherare l’ultimo tentativo di ovviare all’ennesimo fallimento della gestione De Luca, che è arrivato il dietrofront. Meno di 24 ore fa abbiamo denunciato la richiesta della Asl Napoli 1 di una convenzione con i Dea di II livello della Campania per la fornitura di medici altamente specializzati in urgenze chirurgiche e in traumatologia ortopedica, per far partire il Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, in attesa che si espletino, dopo ben tre anni di attesa, mobilità e procedure concorsuali. Un atto che viola la Legge Madia, che chiede di abolire questo tipo di prestazioni aggiuntive dai costi esorbitanti, oltre che le normative europee sul tetto ore di servizio dei medici. Una denuncia pubblica a cui ha fatto seguito un’altra dello stesso tenore da parte del sindacato dei medici ospedalieri e che ha portato il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Forlenza a fare un passo indietro e mettere mano a quella richiesta inopportuna, definendola “infelice in qualche passaggio”, ma non a modificarne i profili di illegittimità”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)