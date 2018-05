Napoli: dal 21 al 27 maggio ad Acerra lo spin off del Social world film festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 al 27 maggio Acerra, nel napoletano, festeggerà la commedia cinematografica con il Pulcinella Film Festival, diretto artisticamente dal pluripremiato regista e produttore acerrano Giuseppe Alessio Nuzzo e fortemente voluto dal sindaco Raffaele Lettieri. Il cuore dell'evento, con i nuovi spazi del sottotetto e delle sale ristrutturate, sarà il restaurato Castello dei Conti, il quale sarà riaperto al pubblico proprio in occasione della rassegna che l'amministrazione comunale ha deciso di accompagnare e sostenere economicamente e nell'organizzazione. In questa particolare sperimentazione dei nuovi spazi e del Castello ristrutturato, il festival internazionale si articolerà attraverso circa 100 proiezioni di film in concorso tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, alla presenza di 300 artisti provenienti da tutto il mondo, e ancora workshop, masterclass e incontri con personalità del cinema (tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Ospite d'onore sarà Ornella Muti che domenica 27 maggio ricorderà Massimo Troisi, con il quale ha condiviso il set del film "Il Viaggio di Capitan Fracassa" di Ettore Scola, in una masterclass alle 18 all'Università del Cinema di Acerra. Troisi, tra l'altro, campeggia anche sulla locandina della rassegna, in uno scatto dello storico fotografo di scena Mario Tursi, vestito da Pulcinella, simbolo del territorio e della commedia italiana nel mondo. (segue) (Ren)